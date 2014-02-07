Доследственная проверка проводится по факту гибели пожарного в Приморье

Доследственная проверка проводится по факту гибели пожарного во время тушения возгорания в Чугуевском районе Приморья. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.

"3 января на придомовом участке во время тушения возгорания в доме на улице Пионерская в селе Чугуевка потерял сознание и умер сотрудник противопожарной службы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка. Для установления причины смерти назначено судебно- медицинское исследование. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что при тушении пожара в одноэтажном жилом деревянном доме в селе Чугуевка 3 января погиб командир отделения 44-й пожарной части 30-го отряда противопожарной службы Александр Кочетов. Общая площадь возгорания составила 150 кв. метров, причины ЧП устанавливаются.

Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]