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Доследственная проверка проводится по факту гибели пожарного в Приморье

Доследственная проверка проводится по факту гибели пожарного в Приморье

Доследственная проверка проводится по факту гибели пожарного во время тушения возгорания в Чугуевском районе Приморья. Об этом сообщили  в Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.

"3 января на придомовом участке во время тушения возгорания в доме на улице Пионерская в селе Чугуевка потерял сознание и умер сотрудник противопожарной службы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка. Для установления причины смерти назначено судебно- медицинское исследование. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что при тушении пожара в одноэтажном жилом деревянном доме в селе Чугуевка 3 января погиб командир отделения 44-й пожарной части 30-го отряда противопожарной службы Александр Кочетов. Общая площадь возгорания составила 150 кв. метров, причины ЧП устанавливаются.

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Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]

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