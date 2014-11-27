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Из-за массового ДТП перекрыто движение во Владивосток по трассе Седанка — Де-Фриз (СХЕМА)

Из-за массового ДТП перекрыто движение во Владивосток по трассе Седанка — Де-Фриз (СХЕМА)

9 января из-за массовой аварии ограничено движение по низководному мосту на трассе Седанка — Де-Фриз. Перекрыта полоса в сторону Владивостока.

Как сообщили корреспонденту VL.ru в пресс-службе ГИБДД по Владивостоку, массовое ДТП произошло на выезде из поселка Новый в сторону низководного моста.

В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции Надеждинского района перекрыли полосу в сторону Владивостока. На месте дежурят наряды ДПС.

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Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]

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