Из-за массового ДТП перекрыто движение во Владивосток по трассе Седанка — Де-Фриз (СХЕМА)
9 января из-за массовой аварии ограничено движение по низководному мосту на трассе Седанка — Де-Фриз. Перекрыта полоса в сторону Владивостока.
Как сообщили корреспонденту VL.ru в пресс-службе ГИБДД по Владивостоку, массовое ДТП произошло на выезде из поселка Новый в сторону низководного моста.
В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции Надеждинского района перекрыли полосу в сторону Владивостока. На месте дежурят наряды ДПС.
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Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]
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