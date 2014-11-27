Из-за массового ДТП перекрыто движение во Владивосток по трассе Седанка — Де-Фриз (СХЕМА)

9 января из-за массовой аварии ограничено движение по низководному мосту на трассе Седанка — Де-Фриз. Перекрыта полоса в сторону Владивостока.

Как сообщили корреспонденту VL.ru в пресс-службе ГИБДД по Владивостоку, массовое ДТП произошло на выезде из поселка Новый в сторону низководного моста.

В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции Надеждинского района перекрыли полосу в сторону Владивостока. На месте дежурят наряды ДПС.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]