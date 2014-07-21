Застройщик участка на Бестужева во Владивостоке намерен обжаловать в суде запрет на строительство

Застройщик сквера на Бестужева, 40 намерен обжаловать в суде отмену разрешения на строительство супермаркета. После того, как администрация Владивостока отозвала выданное ранее разрешение, работы на огороженной территории приостановлены.

Последнюю активность жители окрестных домов на спорном участке заметили 22 декабря, за неделю до вступления в действие постановления администрации об отмене разрешения на строительство от 24.08.2016 № RU25304000-487/2016. Тогда строители вынесли забор за границы первоначального периметра: огородили часть детской площадки и несколько десятков квадратных метров на противоположной стороне участка, возле дома Бестужева, 36/38. Увеличение площади застройки соответствовало кадастровым границам участка.

В настоящее время работы на стройке не ведутся, однако здесь по-прежнему стоит и строительная техника, и бытовки рабочих. Невырубленные деревья заботливо обнесены деревянными щитами. Вырыты четыре небольших котлована под фундамент.

«Работы на стройке не ведутся в соответствии с постановлением, – сообщил представитель ООО «Версат» Денис. – Однако у нас есть три месяца на обжалование запрета на строительство. И мы его обжалуем в суде. Иск пока не подан, он готовится».

Городская администрация готова к подобному повороту событий и указывает, что прецеденты уже были. В 2006-м и 2007 годах в судебном порядке город отстоял сквер Городов-побратимов, сквер Почетных граждан и другие.

Пока никаких действий ни на самом участке, ни вокруг не производится. Запрет на строительство будет действовать вплоть до окончания судебного разбирательства, а все постройки на участке в это время будут считать самовольными.

Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]