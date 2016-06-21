Житель Владивостока выпрыгнул с 5 этажа после ссоры с женой

Мужчина был госпитализирован в реанимацию ВКБ № 2 с тяжелыми травмами, полученными в результате падения из окна квартиры на пятом этаже одного из домов по улице Крыгина. Как выяснилось, пострадавший совершил попытку самоубийства после ссоры с супругой.

По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, в ночное время в воскресенье, 8 января, в скорую помощь обратились жильцы одного из домов по улице Крыгина и сообщили, что из квартиры на пятом этаже выпрыгнул 47-летний мужчина. Прибывшие на место происшествия врачи оказали пострадавшему первую помощь и госпитализировали его в реанимацию ВКБ № 2.

В ходе проверки случившегося стражи порядка выяснили, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женой, а затем открыл окно и выпрыгнул на улицу. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]