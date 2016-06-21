Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Вчера, 17:19
  0

Житель Владивостока выпрыгнул с 5 этажа после ссоры с женой

Житель Владивостока выпрыгнул с 5 этажа после ссоры с женой

Мужчина был госпитализирован в реанимацию ВКБ № 2 с тяжелыми травмами, полученными в результате падения из окна квартиры на пятом этаже одного из домов по улице Крыгина. Как выяснилось, пострадавший совершил попытку самоубийства после ссоры с супругой.

По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, в ночное время в воскресенье, 8 января, в скорую помощь обратились жильцы одного из домов по улице Крыгина и сообщили, что из квартиры на пятом этаже выпрыгнул 47-летний мужчина. Прибывшие на место происшествия врачи оказали пострадавшему первую помощь и госпитализировали его в реанимацию ВКБ № 2.

В ходе проверки случившегося стражи порядка выяснили, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женой, а затем открыл окно и выпрыгнул на улицу. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Комментировать

Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря