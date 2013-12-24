В поселке Артемовский сгорел склад с пластиковыми бутылками

Вечером в понедельник, 9 января, на складе в поселке Артемовский произошел пожар. Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров, люди не пострадали.

В понедельник в 19.47 очевидцы заметили густой дым и вырывающиеся языки пламени со склада, расположенного в поселке Артемовский. Обеспокоенные люди сразу же позвонили в пожарную охрану.

Сотрудники МЧС незамедлительно выехали на место происшествия. Буквально через 10 минут пожарные расчеты приступили к тушению пламени. Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров.

По предварительной информации, внутри склада находились пластиковые бутылки. В ликвидации пожара приняли участие 18 человек личного состава МЧС. Полностью потушить пламя удалось к 23.18. Никто из людей не пострадал. Причины произошедшего устанавливают инспекторы Госпожнадзора.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]