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В районе Артема пьяный водитель спровоцировал серьезную аварию с участием фуры

В районе Артема пьяный водитель спровоцировал серьезную аварию с участием фуры

Это ДТП случилось во вторник утром на повороте в поселок Силинский. Как удалось выяснить, водитель Митсубиси Паджеро двигался со стороны Артем ГРЭСа  в сторону Артема. Фура ехала в Находку. 

Алексей Шемякин аварийный комиссар: «Паджеро вышел на полосу встречного движения: или не справился с управлением, или по скользкой дороге его занесло, и совершил столкновение с этим большегрузом. От удара большегруз вынесло на встречку и он перевернулся уже на обочине».

Инспекторы ГИБДД заподозрили, что  водитель Паджеро сел пьяным за руль.

Алексей Шемякин аварийный комиссар: «Водитель Паджеро в состоянии алкогольного опьянения. Оформлен, права заберут».

Как рассказал раздосадованный водитель грузовика, его машина только вчера вышла из ремонта и ее теперь придется снова ставить на прикол. Водитель Паджеро нажил себе больших проблем на голову. Мало того, что остался без прав, так еще и страховая по регрессу обяжет его вернуть деньги, потраченные на ремонт фуры. 

Видео здесь.

Источник: Newsbox24.tv
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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