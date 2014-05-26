В районе Артема пьяный водитель спровоцировал серьезную аварию с участием фуры
Это ДТП случилось во вторник утром на повороте в поселок Силинский. Как удалось выяснить, водитель Митсубиси Паджеро двигался со стороны Артем ГРЭСа в сторону Артема. Фура ехала в Находку.
Алексей Шемякин аварийный комиссар: «Паджеро вышел на полосу встречного движения: или не справился с управлением, или по скользкой дороге его занесло, и совершил столкновение с этим большегрузом. От удара большегруз вынесло на встречку и он перевернулся уже на обочине».
Инспекторы ГИБДД заподозрили, что водитель Паджеро сел пьяным за руль.
Алексей Шемякин аварийный комиссар: «Водитель Паджеро в состоянии алкогольного опьянения. Оформлен, права заберут».
Как рассказал раздосадованный водитель грузовика, его машина только вчера вышла из ремонта и ее теперь придется снова ставить на прикол. Водитель Паджеро нажил себе больших проблем на голову. Мало того, что остался без прав, так еще и страховая по регрессу обяжет его вернуть деньги, потраченные на ремонт фуры.
Видео здесь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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