В районе Артема пьяный водитель спровоцировал серьезную аварию с участием фуры

Это ДТП случилось во вторник утром на повороте в поселок Силинский. Как удалось выяснить, водитель Митсубиси Паджеро двигался со стороны Артем ГРЭСа в сторону Артема. Фура ехала в Находку.

Алексей Шемякин аварийный комиссар: «Паджеро вышел на полосу встречного движения: или не справился с управлением, или по скользкой дороге его занесло, и совершил столкновение с этим большегрузом. От удара большегруз вынесло на встречку и он перевернулся уже на обочине».



Инспекторы ГИБДД заподозрили, что водитель Паджеро сел пьяным за руль.

Алексей Шемякин аварийный комиссар: «Водитель Паджеро в состоянии алкогольного опьянения. Оформлен, права заберут».

Как рассказал раздосадованный водитель грузовика, его машина только вчера вышла из ремонта и ее теперь придется снова ставить на прикол. Водитель Паджеро нажил себе больших проблем на голову. Мало того, что остался без прав, так еще и страховая по регрессу обяжет его вернуть деньги, потраченные на ремонт фуры.

Видео здесь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]