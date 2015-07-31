Во Владивостоке пенсионер скончался от полученных на улице побоев
Пожилой житель Владивостока был госпитализирован в больницу после того, как неизвестный хулиган избил его на улице. Несмотря на все усилия врачей, пенсионер скончался в реанимации от полученных травм.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, 67-летний мужчина был избит в вечернее время в районе Красного Знамени, 47. Неизвестный пьяный хулиган напал на пожилого мужчину, нанес ему несколько ударов, от которых пострадавший упал, а злоумышленник скрылся.
Пенсионера госпитализировали, врачи оказали ему необходимую помощь, но пожилой мужчина позже скончался в реанимации. По факту смерти сотрудники полиции проводят доследственную проверку. Устанавливается личность подозреваемого в нападении.
Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]
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