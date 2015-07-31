Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 09:23
  0

Во Владивостоке пенсионер скончался от полученных на улице побоев

Во Владивостоке пенсионер скончался от полученных на улице побоев

Фото: yaostrov.ru

Пожилой житель Владивостока был госпитализирован в больницу после того, как неизвестный хулиган избил его на улице. Несмотря на все усилия врачей, пенсионер скончался в реанимации от полученных травм.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на   VL.ru, 67-летний мужчина был избит в вечернее время в районе Красного Знамени, 47. Неизвестный пьяный хулиган напал на пожилого мужчину, нанес ему несколько ударов, от которых пострадавший упал, а злоумышленник скрылся.

Пенсионера госпитализировали, врачи оказали ему необходимую помощь, но пожилой мужчина позже скончался в реанимации. По факту смерти сотрудники полиции проводят доследственную проверку. Устанавливается личность подозреваемого в нападении.

Комментировать

Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря