Во Владивостоке пенсионер скончался от полученных на улице побоев

Пожилой житель Владивостока был госпитализирован в больницу после того, как неизвестный хулиган избил его на улице. Несмотря на все усилия врачей, пенсионер скончался в реанимации от полученных травм.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, 67-летний мужчина был избит в вечернее время в районе Красного Знамени, 47. Неизвестный пьяный хулиган напал на пожилого мужчину, нанес ему несколько ударов, от которых пострадавший упал, а злоумышленник скрылся.

Пенсионера госпитализировали, врачи оказали ему необходимую помощь, но пожилой мужчина позже скончался в реанимации. По факту смерти сотрудники полиции проводят доследственную проверку. Устанавливается личность подозреваемого в нападении.

Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]