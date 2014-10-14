Столкновение трех иномарок в Приморье попало в объектив видеорегистратора

Автопроисшествие с участием трех автомобилей произошло ранним утром 9 января. На 9 км автодороги Фокино—Дунай столкнулись «Тойота Королла», «Тойота Королла Филдер» и «Мазда Примаси». Все три иномарки получили серьезные механические повреждения. Установить виновника аварии прибывшим на место происшествия стражам порядка не составило особого труда. Столкновение автомобилей попало в объектив видеорегистратора, установленного в салоне «Мазды Примаси».

Запись подтверждает, что ДТП спровоцировала «Тойота Королла Филдер», за рулем которой сидела автоледи. Что стало причиной сокращения бокового интервала между «Филдером» и встречной «Короллой»... Небезопасная скорость движения, рассеянное внимание или автоледи отвлеклась от дороги, так или иначе «Филдер», зацепив «Короллу» по касательной, вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с «Маздой». От удара «Примаси» отбросило в кювет. Благо, в ДТП никто не пострадал.

Видео здесь.

Источник: newsbox24.tv.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]