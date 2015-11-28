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Отравившаяся медикаментами 13-летняя школьница госпитализирована во Владивостоке

Отравившаяся медикаментами 13-летняя школьница госпитализирована во Владивостоке

Фото: Ykt.ru

В Краевую детскую клиническую больницу № 1 врачи скорой госпитализировали школьницу, которую прохожие обнаружили без сознания на улице Сабанеева. Принявшая большое количество таблеток несовершеннолетняя была попала в реанимацию.

По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, о лежащей без сознания в районе Сабанеева, 13 девочке в скорую сообщил случайный прохожий. Прибывшие на место происшествия врачи оказали пострадавшей первую помощь и незамедлительно доставили ее в больницу.

Врачи диагностировали у школьницы серьезное отравление медикаментами, поэтому госпитализировали ее в реанимационное отделение. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.

Стражам порядка предстоит выяснить, отравилась ли школьница медикаментами случайно или это было сделано осознанно.

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Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]

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