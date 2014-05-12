В Хабаровске задержан житель Владивостока, подозреваемый в кражах и пересечении госграницы

Подозреваемого в совершении серии преступлений на территории Владивостока задержали сотрудники полиции в Хабаровске. На счету молодого человека мошенничества, кражи, а также незаконная попытка пересечения государственной границы с Китаем.

По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, в ходе оперативных мероприятий стражи порядка вышли на след и задержали подозреваемого в преступлениях Вячеслава Стаховского, который покинул пределы Приморья и скрывался в Хабаровске. Молодого человека, который также для конспирации использовал фамилию Спиранский, этапировали во Владивосток.

Как сообщалось ранее, полицейские подозревают Вячеслава в кражах, в том числе имущества «Антикафе» в центре города, а также в мошеннических действиях. По мнению следствия, на счету разыскиваемого есть и квартирная кража на улице Верхнепортовой, откуда он похитил ювелирные изделия на сумму более 500 тысяч рублей.

Также на счету молодого человека, который уже неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности, была попытка незаконного пересечения государственной границы РФ в Пограничном районе. Однако его попытка сбежать в КНР оказалась неудачной, и он был задержан на участке «Сосновая Падь», а по данному факту возбуждено уголовное дело.

Все, кто также пострадал от действий Вячеслава Стаховского, просьба обратиться с заявлением в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02 (020).

Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]