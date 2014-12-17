Вооруженный нарушитель задержан на «Земле леопарда»

Государственные инспекторы «Земли леопарда» задержали в охранной зоне национального парка охотника, у которого при себе оказалось огнестрельное оружие. Реализовать преступный замысел и добыть копытное животное нарушителю не удалось – он был вовремя остановлен сотрудниками отдела охраны.



Нарушение было зафиксировано в особой зоне «Земли леопарда» – охранной. На прилегающей к нацпарку территории, охватывающей 82 тыс. га мест обитания дальневосточного леопарда и амурского тигра, расположены охотничьи хозяйства, в которых ведется охота. Однако для животных границ не существует – поэтому постановлением губернатора Приморского края здесь создана буферная зона, в которой специальный режим смягчает влияние человеческой деятельности на редких кошек и копытных – основу их кормовой базы. На территории запрещено использование капканов и присутствие охотничьих собак, а для охоты нужны специальные документы.



Традиционно в последние дни зимнего сезона охоты, который в Приморье завершается 15 января, нарушители проявляют наибольшую активность. Для контролирования устремившихся в тайгу любителей охоты – как легальной, так и незаконной – в лес отправились государственные инспекторы: хорошо зная привычки браконьеров, они усилили патрулирование. Благодаря устойчивому снежному покрову отследить передвижение нарушителей не составляет большого труда. «Прочитав» следы, инспекторы обнаружили мужчину с ружьем. Он был один и, встретив сотрудников охраны нацпарка, решил не предпринимать попыток бегства.



«Первое нарушение после новогодних праздников не заставило себя долго ждать, – отметил Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране. – И хотя задержанный пребывал на территории охранной зоны во время сезона охоты, при себе у него не оказалось ни охотничьего билета, ни лицензии от охотобщества. Более того, гладкоствольное ружье в руках потенциального браконьера было незарегистрированным. Мы также предполагаем, что он намеревался пройти дальше, вглубь территории национального парка. Вместе с изъятым оружием и патронами нарушитель был доставлен в отдел полиции Хасанского района, ведется разбирательство. Проблема браконьерства очень серьезна, но государственные инспекторы национального парка продолжат эффективно выполнять свою работу в этот сложный для зверей период, когда они из-за снега наиболее уязвимы для браконьеров».



Справка: территория национального парка «Земля леопарда» разделена на функциональные зоны с различными режимами охраны и пользования с учетом природных, историко-культурных и иных особенностей. Такая система зонирования позволяет учитывать как интересы местного населения, так и возможности социально-экономического развития Приморья. Всего выделено пять зон: заповедная, вход в которую возможен только в сопровождении сотрудника учреждения; особо охраняемая, расположенная у государственной границы; рекреационная зона, открытая для туристов при наличии пропуска; зона хозяйственного назначения, созданная для удобства местных жителей; охранная зона, режим которой накладывает ограничения на ведение охотничьего хозяйства без изъятия земель у владельцев и пользователей. Кроме того, в состав ФГБУ «Земля леопарда» также входит заповедник «Кедровая падь», пребывание в котором возможно исключительно в сопровождении сотрудника учреждения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]