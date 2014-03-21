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В районе «Лазо» во Владивостоке столкнулись два автомобиля

В районе «Лазо» во Владивостоке столкнулись два автомобиля

Фото: newsvl.ru

Утром, 15 января, во Владивостоке в районе автобусной остановки «Лазо» столкнулись два автомобиля. От удара одна из машин отлетела на тротуар. По счастливой случайности, никто не пострадал. Машинам потребуется дорогостоящий ремонт.

Как стало известно корреспонденту VL.ru, ДТП произошло утром в районе остановки общественного транспорта «Лазо». Водитель Nissan Mistral двигался с Луговой в сторону центра. В это же время женщина на Nissan Juke ехала со стороны центральной площади и намеревалась повернуть в сторону Суханова. Рулевой Mistral нажал на тормоз, но удара избежать не удалось. В результате столкновения машины откинуло друг от друга, Juke отлетел на тротуар.

Обеспокоенные очевидцы вызвали на место происшествия скорую. Но, к счастью, помощь врачей не понадобилась участникам аварии, водители отделались, лишь испугом.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения и им потребуется дорогостоящий ремонт. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

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Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]

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Комментариев: 1

  • ГИБДД / Сегодня, 16:05
    № 1  
     

    Пока бабы сидят за рулем от такого ДТП никто не застрахован.

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