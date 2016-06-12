Руководитель управляющей компании оштрафован в Приморье
Директор управляющей компании Арсеньева оштрафован на 25 тысяч рублей за нарушения в обслуживании жилых домов.
Как рассказали в государственной жилищной инспекции Приморского края, в ходе внеплановой выездной проверки сотрудниками ведомства выявлены факты ненадлежащего обслуживания многоквартирных домов.
«В доме № 39 по улице Жуковского города Арсеньева нарушена тепловая изоляция системы отопления, из кабины лифта не осуществлялась связь с диспетчером. В доме №35 по улице Островского частично разрушена отмостка, в некоторых подъездах отсутствовали лестницы для выхода на кровлю», – сообщили в ведомстве.
Жалобы на эксплуатирующую организацию в жилинспекцию поступали и от жителей других домов, обслуживанием которой занимается данная управляющая компания.
На основании выявленных нарушений, директор ООО «Наш город» решением суда за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований оштрафован на 25 тысяч рублей.
В государственной жилищной инспекции Приморского края отметили, что в 2016 году сотрудниками ведомства проведено 1469 проверок, по результатам которых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по управлению многоквартирными домами, содержанию и текущему ремонту общего имущества в таких домах, а также ресурсоснабжающим организациям выдано 437 предписаний, составлено 607 протоколов об административных правонарушениях.
Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]
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