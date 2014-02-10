Вылет вертолета для лоцманской проводки каравана судов во льдах на Чукотке перенесен - МЧС

Вылет из Анадыря вертолета, который должен был помочь проводке каравана судов по Восточно-Сибирскому морю у берегов Чукотки, сегодня не состоится из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС России по Чукотскому автономному округу.

"Из-за неблагоприятной метеообстановки по маршруту следования от аэропорта в городе Анадырь до городского округа Певек вылет вертолета Ми-8 для помощи в лоцманской проводке каравана судов сегодня отменен. Вылет назначен на утро 19 января. Однако решение будет приниматься исходя из фактических метеоусловий", - сообщил собеседник агентства.

В настоящее время в районе Певека ветер достигает при порывах 14-15 метров в секунду, идет снег. В аэропорту вылета - Анадыре - также снегопад с ветром до 8 метров в секунду. В МЧС добавили, что капитаны ледоколов "Капитан Драницын" и "Адмирал Макаров" сегодня намерены предпринять самостоятельную попытку поиска прохода через льды для последующей проводки сухогрузов Росморпорта "Иоганн Махмасталь" и "Синегорск".

Караван из сухогрузов "Иоганн Махмасталь" и "Синегорск" в сопровождении ледоколов "Капитан Драницын" и "Адмирал Макаров" не может покинуть городской округ Певек на Чукотке из-за сложной ледовой обстановки, которая сейчас составляет 10 баллов по десятибалльной шкале. Толщина льда в районе Восточно-Сибирского моря у мыса Шелахского более 1 метра, торосов - 2,5 метра. Суда прибыли в Певек из Архангельска по Северному морскому пути в начале января и доставили в арктический регион строительные материалы для возведения пирса плавучей атомной электростанции "Академик Ломоносов". Ее Северным морским путем должны будут доставить и смонтировать на Чукотке в 2018 году.

Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]