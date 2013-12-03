Во Владивостоке возобновился судебный процесс по делу экс-директора Приморской краевой аптеки

18 января в Первореченском районном суде Владивостока возобновилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-директора КГУП «Приморская краевая аптека» Василия Сысойкина. До этого заседания откладывались из-за неявки свидетелей.

Процесс проходил за закрытыми дверями, прессу на заседание не допустили – такое решение по ходатайству защиты было принято в сентябре 2016 года и с тех пор не менялось. Известно, что сегодня суд продолжил опрос свидетелей по делу.

Бывший главный аптекарь Приморья обвиняется в растрате и присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах. Ущерб по версии следствия составляет почти 150 миллионов рублей. Сам Василий Сысойкин и его адвокат от комментариев воздержались, сообщив, что у них «нет позиции для обсуждения».

Свою вину бывший гендиректор Приморской краевой аптеки не признает. Последнее заседание по делу состоялось в прошлом году. После свидетели по приглашению суда на заседания не являлись.

Напомним, в декабре 2013 года КГУП «Приморская краевая аптека» по решению суда была признана банкротом. В конце 2013 года Сысойкина задержали на известном курорте Черногории по запросу российской стороны в Интерпол. В мае 2014 года он вышел из черногорской тюрьмы под залог и до поры до времени оставался на свободе. В феврале 2015 года он был этапирован во Владивосток.

Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]