Новости Видео Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:57
  0

На улице Бородинской во Владивостоке в лобовом столкновении двух иномарок пострадала женщина-пассажир

На улице Бородинской во Владивостоке в лобовом столкновении двух иномарок пострадала женщина-пассажир

Среда, 18 января, район мусоросжигательного завода. Водитель Хонды Стрим ехал со стороны улицы Русской в направлении Выселковой. Внезапно со встречной полосы на него вылетела серая малолитражка. Дальше — удар, звон в ушах, и в салоне  срабатывают подушки безопасности.

Константин Кравцов, аварийный комиссар: «Водитель автомашины Сузуки Кей. На скользкой дороге не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с Хондой Стрим. В результате ДТП обе машины не на ходу. Госпитализирован пассажир Сузуки Кей, женщина, подозрение на сотрясение головного мозга». Женщину доставили в тысячекоечную больницу, которая находится неподалеку, а на месте происшествия приступили к работе сотрудники ГИБДД. Под формулировкой «не справился с управлением на скользкой дороге» инспекторы, как правило, подразумевают «неверно выбрал скоростной режим в неблагоприятных дорожных условиях».

Видео здесь.

Источник: Newsbox24.tv

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря