На улице Бородинской во Владивостоке в лобовом столкновении двух иномарок пострадала женщина-пассажир

Среда, 18 января, район мусоросжигательного завода. Водитель Хонды Стрим ехал со стороны улицы Русской в направлении Выселковой. Внезапно со встречной полосы на него вылетела серая малолитражка. Дальше — удар, звон в ушах, и в салоне срабатывают подушки безопасности.

Константин Кравцов, аварийный комиссар: «Водитель автомашины Сузуки Кей. На скользкой дороге не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с Хондой Стрим. В результате ДТП обе машины не на ходу. Госпитализирован пассажир Сузуки Кей, женщина, подозрение на сотрясение головного мозга». Женщину доставили в тысячекоечную больницу, которая находится неподалеку, а на месте происшествия приступили к работе сотрудники ГИБДД. Под формулировкой «не справился с управлением на скользкой дороге» инспекторы, как правило, подразумевают «неверно выбрал скоростной режим в неблагоприятных дорожных условиях».

Видео здесь.

Источник: Newsbox24.tv

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]