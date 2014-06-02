На улице Бородинской во Владивостоке в лобовом столкновении двух иномарок пострадала женщина-пассажир
Среда, 18 января, район мусоросжигательного завода. Водитель Хонды Стрим ехал со стороны улицы Русской в направлении Выселковой. Внезапно со встречной полосы на него вылетела серая малолитражка. Дальше — удар, звон в ушах, и в салоне срабатывают подушки безопасности.
Константин Кравцов, аварийный комиссар: «Водитель автомашины Сузуки Кей. На скользкой дороге не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с Хондой Стрим. В результате ДТП обе машины не на ходу. Госпитализирован пассажир Сузуки Кей, женщина, подозрение на сотрясение головного мозга». Женщину доставили в тысячекоечную больницу, которая находится неподалеку, а на месте происшествия приступили к работе сотрудники ГИБДД. Под формулировкой «не справился с управлением на скользкой дороге» инспекторы, как правило, подразумевают «неверно выбрал скоростной режим в неблагоприятных дорожных условиях».
Видео здесь.
Источник: Newsbox24.tv
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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