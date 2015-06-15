Китайские студенты устроили драку с поножовщиной на набережной ДВФУ
Учащийся из КНР был госпитализирован с множественными ножевыми ранениями, полученными в результате конфликта со своим соотечественником. Китайские студенты устроили потасовку на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru.
Конфликт между учащимися университета на Русском острове произошел в районе набережной. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой один из участников конфликта достал нож и несколько раз ударил им своего оппонента.
В результате случившегося 19-летний китайский студент с множественными колото-резанными ранами был госпитализирован. Врачи диагностировали у пострадавшего проникающее ранение в грудную клетку.
В ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали 18-летнего подозреваемого в нанесении тяжкого вреда здоровью, который также приехал из КНР для учебы в ДВФУ. Полицейские также доставили в отделение для разбирательства остальных участников конфликта.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Напомним, что это уже далеко не первый инцидент с участием граждан КНР во Владивостоке. 24 декабря прошлого туристы из Китая устроили драку с поножовщиной возле гостиницы «Амурский залив». 7 января этого года нетрезвые китайские студенты спровоцировали конфликт с охраной ДВФУ.
Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]
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