Китайские студенты устроили драку с поножовщиной на набережной ДВФУ

Учащийся из КНР был госпитализирован с множественными ножевыми ранениями, полученными в результате конфликта со своим соотечественником. Китайские студенты устроили потасовку на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru.

Конфликт между учащимися университета на Русском острове произошел в районе набережной. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой один из участников конфликта достал нож и несколько раз ударил им своего оппонента.

В результате случившегося 19-летний китайский студент с множественными колото-резанными ранами был госпитализирован. Врачи диагностировали у пострадавшего проникающее ранение в грудную клетку.

В ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали 18-летнего подозреваемого в нанесении тяжкого вреда здоровью, который также приехал из КНР для учебы в ДВФУ. Полицейские также доставили в отделение для разбирательства остальных участников конфликта.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.



Напомним, что это уже далеко не первый инцидент с участием граждан КНР во Владивостоке. 24 декабря прошлого туристы из Китая устроили драку с поножовщиной возле гостиницы «Амурский залив». 7 января этого года нетрезвые китайские студенты спровоцировали конфликт с охраной ДВФУ.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]