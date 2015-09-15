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За расклеенные в неположенных местах объявления владивостокцам предстоит заплатить штрафы

За расклеенные в неположенных местах объявления владивостокцам предстоит заплатить штрафы

25 протоколов об административных правонарушениях было рассмотрено на очередном заседании административной комиссии Фрунзенского района, которое состоялось 17 января.

Два из них были составлены за нарушение статьи 7.17 закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае» - размещение афиш и объявлений в неустановленных местах. Так, гражданину П. предстоит заплатить штраф в размере 1000 рублей, он расклеивал объявления в неположенных местах, в том числе на памятнике Ленину, который находится на привокзальной площади. Это же правонарушение обойдется в 1500 рублей гражданке В. Женщина уже во второй раз наказывается за нарушение данной статьи – развешивает на деревьях объявления о посуточной сдаче квартир.

За нарушение статьи 7.21, которая контролирует правила в сфере благоустройства, штраф в размере 8000 рублей придётся заплатить администратору салона красоты, расположенного по адресу Адм. Фокина, 18. В данном учреждении не было организовано место для накопления мусора, тогда как по договору отходы вывозятся два раз в неделю.

Всего по итогом заседания комиссии было выписано штрафов на общую сумму 76 тысяч рублей.

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Источник: Администрация г.Владивостока

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