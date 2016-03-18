Суд во Владивостоке продлил арест главе «Наш дом — Приморье» Сергею Запорожцу

18 января Фрунзенский районный суд продлили арест директору «Наш дом - Приморье» Сергею Запорожцу. Он останется под стражей до середины марта.

Как стало известно корреспонденту VL.ru, о продлении ареста ходатайствовали следователи УФСБ по Приморскому краю. Суд удовлетворил их прошение. Арест Сергею Запорожцу продлен на три месяца - до середины марта.

Сергей Запорожец был задержан в ноябре 2016 года. Он проходит фигурантом по уголовному делу по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере). По версии следствия, во время работы в «Единой дирекции по строительству объектов в Приморском крае» («Приморкрайстрой») он присвоил 1 млн 509 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении Запорожца связано с распределением земельных участков в Снеговой Пади для строительства домов по программе «Жилье для российской семьи». Тогда все участки, на которых предполагалось возводить новый микрорайон, взяла в аренду компания «Малиновый слон», принадлежащая дочери Сергея Запорожца.

Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]