Суд во Владивостоке продлил арест главе «Наш дом — Приморье» Сергею Запорожцу
18 января Фрунзенский районный суд продлили арест директору «Наш дом - Приморье» Сергею Запорожцу. Он останется под стражей до середины марта.
Как стало известно корреспонденту VL.ru, о продлении ареста ходатайствовали следователи УФСБ по Приморскому краю. Суд удовлетворил их прошение. Арест Сергею Запорожцу продлен на три месяца - до середины марта.
Сергей Запорожец был задержан в ноябре 2016 года. Он проходит фигурантом по уголовному делу по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере). По версии следствия, во время работы в «Единой дирекции по строительству объектов в Приморском крае» («Приморкрайстрой») он присвоил 1 млн 509 тысяч рублей.
Уголовное дело в отношении Запорожца связано с распределением земельных участков в Снеговой Пади для строительства домов по программе «Жилье для российской семьи». Тогда все участки, на которых предполагалось возводить новый микрорайон, взяла в аренду компания «Малиновый слон», принадлежащая дочери Сергея Запорожца.
Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
20.12.2016 Слон и миллион: подробности уголовного дела против главы «Наш дом — Приморье» Сергея Запорожца
-
23.11.2016 Во Владивостоке арестован руководитель «Наш дом — Приморье» Сергей Запорожец
-
21.11.2016 Во Владивостоке задержан директор «Наш дом — Приморье» Cергей Запорожец.Подробности
-
18.03.2016 Бывшему директору ЗАО «ТМК» Виктору Гребневу продлили домашний арест
-
12.08.2016 Суд оставил под арестом фигуранта дела о растрате 1 млрд руб. при строительстве Приморского океанариума
-
23.05.2016 Исполнительный директор «Дальпресса» останется под домашним арестом до середины июля
Добавить комментарий