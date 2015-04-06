Находящиеся у берегов Чукотки суда пытаются самостоятельно пробиться сквозь льды
Караван из двух сухогрузов Росморпорта "Иоганн Махмасталь" и "Синегорск" в сопровождении ледоколов "Капитан Драницын" и "Адмирал Макаров" пытается самостоятельно пробить путь и выйти из залива у Певека в Восточно-Сибирское море. Об этом ТАСС сообщили в Анадырском филиале Росморпорта.
"Ветер изменил направление, и сжатие льдов в заливе около острова Айон практически прекратилось. Происходит разрядка. Капитаном ледокола "Адмирал Макаров" принято решение искать путь во льдах без помощи вертолета, с которого сегодня планировалось осуществить лоцманскую проводку", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что остров Айон, к которому сейчас следует "Адмирал Макаров", находится на расстоянии 30 км от города Певек. Сразу за островом начинается акватория Восточно-Сибирского моря.
В Чукотском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ТАСС сообщили, что в районе Певека сейчас сохраняется низкая видимость. Скорость ветра снизилась до 3 метров в секунду, температура воздуха достигает минус 26 градусов Цельсия. Ледовая обстановка по- прежнему составляет десять баллов по десятибалльной шкале.
Ранее сообщалось, что из-за сложной ледовой обстановки караван не может покинуть Певек на Чукотке. Суда прибыли в Певек из Архангельска по Северному морскому пути в начале января и доставили в арктический регион строительные материалы для возведения пирса плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) "Академик Ломоносов".
Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]
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