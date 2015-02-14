Авиакомпания "Аврора" опровергла информацию о вынужденной посадке самолета на Камчатке

Авиакомпания "Аврора" опровергла информацию, распространенную в ряде СМИ, о вынужденной посадке самолета, выполнявшего рейс из Владивостока в Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"Никакой вынужденной посадки не было. 17 января в 11:10 местного времени в полете произошло растрескивание покровного слоя лобового стекла кабины пилотов без повреждения силовых элементов. Командир экипажа воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения. Угрозы безопасности полета не было", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, самолет приземлился в обычном штатном режиме.

"Растрескивание покровного слоя стекла не повлияло на безопасность полета, и не подлежит расследованию как авиационный инцидент", - отметили в пресс-службе. На борту самолета находилось 119 пассажиров и семь членов экипажа. Самолет после замены стекла в кабине пилотов введен в строй.

Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]