Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:46
  0

Авиакомпания "Аврора" опровергла информацию о вынужденной посадке самолета на Камчатке

Авиакомпания

Авиакомпания "Аврора" опровергла информацию, распространенную в ряде СМИ, о вынужденной посадке самолета, выполнявшего рейс из Владивостока в Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщили  ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"Никакой вынужденной посадки не было. 17 января в 11:10 местного времени в полете произошло растрескивание покровного слоя лобового стекла кабины пилотов без повреждения силовых элементов. Командир экипажа воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения. Угрозы безопасности полета не было", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, самолет приземлился в обычном штатном режиме.

"Растрескивание покровного слоя стекла не повлияло на безопасность полета, и не подлежит расследованию как авиационный инцидент", - отметили в пресс-службе. На борту самолета находилось 119 пассажиров и семь членов экипажа. Самолет после замены стекла в кабине пилотов введен в строй.

Комментировать

Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря