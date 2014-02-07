Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:37
  0

Житель Дуная задушил 8-месячного ребенка

Житель Дуная задушил 8-месячного ребенка

Фото: Tengrinews.kz

Жуткая драма разыгралась в поселке Дунай. Все произошло в ночь с субботы на воскресенье, 22 января, в квартире дома по ул. Морская, 15. Здесь ранним утром врачи скорой помощи обнаружили мертвого 8-месячного ребенка. Об этом они сообщили в полицию. 

Как рассказали соседи, родители умершей маленькой девочки на протяжении нескольких дней злоупотребляли спиртными напитками. В ходе очередного семейного застолья гражданские супруги поссорились, в результате чего муж выгнал свою возлюбленную из дома. Каковы были причины конфликта, неизвестно, но, видимо, слишком существенные: 33-летняя женщина ушла, хлопнув дверью, оставив свою 8-месячную дочь на попечение гражданского супруга. Что произошло ночью, предстоит еще установить следствию. Однако вернувшись по утру домой, горе-мамаша обнаружила  на кровати бездыханное тельце своей дочери. Женщина вызвала скорую. Прибывшие медики, уже ничем малышке помочь не смогли. 

От чего умерла девочка, покажет вскрытие. Однако все подозрения сразу же пали на сожителя 33-летней родительницы, поскольку на лице у девочки медики обнаружили следы побоев. По предварительной версии, мужчина задушил малышку ночью, так как она мешала ему спать. 

Также стало известно, что мать умершей девочки уже ранее была лишена родительских прав. Сейчас ее старшие дети находятся в детском доме. 

Источник: newsbox24.tv

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря