Пять человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП в районе Баляева во Владивостоке
23 января во Владивостоке в районе Баляева столкнулись три автомобиля. В аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей.
По предварительной информации, ДТП произошло в районе остановки общественного транспорта «Поликлиника». В аварии пострадали пятеро человек, в том числе двое детей.
На место инцидента выехали три бригады скорой помощи. Из-за аварии образовались пробки с Луговой в сторону Баляева и на Шепеткова.
Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]
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