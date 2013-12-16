Пять человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП в районе Баляева во Владивостоке

23 января во Владивостоке в районе Баляева столкнулись три автомобиля. В аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей.

По предварительной информации, ДТП произошло в районе остановки общественного транспорта «Поликлиника». В аварии пострадали пятеро человек, в том числе двое детей.

На место инцидента выехали три бригады скорой помощи. Из-за аварии образовались пробки с Луговой в сторону Баляева и на Шепеткова.

Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]