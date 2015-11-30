Подозреваемый в краже вещей посетителей бара разыскивается во Владивостоке

Сотрудники полиции продолжают поиски молодого человека, подозреваемого в краже вещей посетителей бара «Стереотипы» на улице Пограничной. Уроженец Узбекистана вместе с приятелем присвоил верхнюю одежду отдыхающих и скрылся из заведения. Ущерб от действий злоумышленников превысил сто тысяч рублей.

По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, находясь в помещении винилового бара «Стереотипы», молодые люди заметили оставшиеся без присмотра номерки для одежды и забрали их. После этого злоумышленники получили по ним в гардеробе чужие вещи и скрылись.

Обнаружив пропажу, потерпевшие обратились за помощью в полицию. В ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали одного из подозреваемых в краже, который сообщил данные своего подельника. Им оказался 23-летний уроженец Узбекистана Артур Алиев, который был объявлен в розыск.

Полицейские подозревают разыскиваемого в совершении аналогичных преступлений на территории Владивостока. Всем, кто может помочь установить местонахождение молодого человека, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02 (020).

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Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]