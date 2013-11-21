Во Владивостоке преступник с пистолетом за одну ночь ограбил два цветочных магазина

В ночь на воскресенье, 22 января, вооруженный мужчина совершил два разбойных нападения на цветочные магазины во Владивостоке. Злоумышленник в солнцезащитных очках угрожал работникам торговых точек пистолетом.

По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, около 05.17 в магазин «Цветы» на Светланской, 76 зашел мужчина в солнцезащитных очках, скрывавший лицо шарфом. Налетчик достал пистолет и, угрожая продавцу, забрал из кассы 10 тысяч рублей, после чего выбежал из помещения.

До этого аналогичное разбойное нападение произошло в торговой точке по продаже цветов на Партизанском проспекте. Тот же мужчина в черных очках достал пистолет и потребовал отдать ему всю наличность из кассы. Добычей злоумышленника стали всего две тысячи рублей. По факту разбойных нападений возбуждены уголовные дела. Полицейские устанавливают личность подозреваемого в преступлениях.

Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]