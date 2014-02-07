Задержанных во Владивостоке граждан Вьетнама больше суток продержали в отделе полиции без питания
Задержанные за административные правонарушения, а также для установления личности граждане продолжают по-прежнему проводить в отделах полиции Владивостока от трех часов до суток без какого-либо питания. Положенные по законодательству продукты для задержанных так и не появились, несмотря на жалобы адвокатов в различные надзорные органы.
По информации источника VL.ru, очередной случай задержания иностранных граждан для установления их личностей произошел в пятницу, 20 января, около 13.00. Семь граждан Вьетнама были доставлены в отдел по вопросам миграции УМВД на улице Пограничной, откуда около 18.00 их отвезли в один из отделов полиции.
Иностранцы были отпущены только на следующий день, проведя в комнате для административно-задержанных почти сутки. За все время пребывания в полиции гражданам не предоставили даже минимального набора продуктов питания в виде консервов и хлеба.
Иностранцы обратились за квалифицированной помощью к юристам, которые подали жалобы на нарушение закона в прокуратуру и другие органы.
Известно, что условия содержания задержанных лиц, нормы питания и порядок оказания медицинской помощи таких лиц определяются постановлениями Правительства РФ и приказами МВД России, согласно которым задержанные на срок более трех часов лица обеспечиваются горячим питанием, а в случае отсутствия такой возможности – минимальным рационом, в состав которого входят хлеб, мясо-растительные или мясо-овощные консервы, сахар и чай.
Как сообщалось ранее, по аналогичным случаям нахождения административно задержанных в отделах полиции без питания руководством УМВД по Владивостоку была назначена служебная проверка. О ее результатах станет известно позже.
Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]
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