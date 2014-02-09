Во Владивостоке водитель перевозил в машине полкилограмма героина
Сотрудники ГИБДД в остановленном для проверки автомобиле Toyota Carina обнаружили пакет с подозрительным веществом. Проведенная экспертиза установила, что это героин, вес которого составил более полукилограмма. Перевозивший наркотики уроженец Азербайджана заявил, что нашел сверток на улице и оставил его в своей машине.
По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, легковой автомобиль был остановлен инспекторами ГИБДД вечером на Фадеева. В ходе осмотра машины в салоне был обнаружен пакет с подозрительным содержимым, которое было направлено на экспертизу.
В результате проверки было установлено, что изъятое вещество является героином, весом более 500 граммов. Уроженец Азербайджана, который и перевозил наркотики, пояснил, что нашел пакет на улице Коммунаров и оставил его себе.
Как выяснилось, ранее 52-летний задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за хранение запрещенных препаратов. Мужчину доставили в отделение полиции для разбирательства, по факту хранения крупной партии наркотиков возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]
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