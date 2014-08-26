Таможня в Приморье возбудила дело против бизнесмена за уклонение от уплаты 24 млн рублей
Находкинская таможня возбудила уголовное дело в отношении предпринимателя из Владивостока по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в размере около 24 млн рублей, сообщила сегодня пресс-служба Находкинской таможни.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что данный гражданин в 2014 году, являясь генеральным директором компании, заключил внешнеторговый контракт с иностранной фирмой на поставку новых шин и литых дисков для автомобилей. В период 2014-2015 гг. была осуществлена поставка шин и дисков из Китая. При декларировании товаров в таможню были представлены коммерческие документы, содержащие недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке и таможенной стоимости ввозимых товаров.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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