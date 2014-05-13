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Житель Приморья пытался дать взятку взятку сотруднику ФСБ

Житель Приморья пытался дать взятку взятку сотруднику ФСБ

Суд Южно-Сахалинска вынес приговор жителю Владивостока Приморского края за попытку дачи взятки в 30 тыс. долларов сотруднику ФСБ, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

"Южно-Сахалинским городским судом вынесен приговор в отношении 64-летнего жителя Владивостока. Приговором ему назначено наказание в виде штрафа в 2,5 млн рублей", - уточняется в сообщении.

По данным ведомства, 3 декабря 2016 года мужчина с целью избежать уголовной ответственности по делу о контрабанде попытался откупиться от сотрудника ФСБ, но тот денег не взял, и предлагавший взятку был задержан.

В суде уроженец Приморья полностью признал вину.

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Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]

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