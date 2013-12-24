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Двое молодых людей убили таксиста в Уссурийске

Двое молодых людей убили таксиста в Уссурийске

В четверг, 26 января, в Уссурийске двое молодых людей убили водителя такси, чтобы не платить за проезд. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело.

По информации источника VL.ru, двое молодых парней подошли к стоп-лайну и попросили девушку-продавца вызвать им такси. Вскоре подъехала машина одной из таксомоторных компаний Уссурийска и увезла злоумышленников.

Через некоторое время работнице кафе быстрого питания позвонила диспетчер и уточнила, была ли она знакома с этими двумя парнями, на что девушка ответила отрицательно. Оказалось, когда водитель такси потребовал плату за проезд в размере 450 рублей, злоумышленники напали на него и убили. Тело мужчины было обнаружено возле машины в районе автодороги Каменушка–Уссурийск.

В течение дня сотрудники полиции разыскивали подозреваемых в этом преступлении. По информации Следственного комитета России по Приморскому краю, двое парней были задержаны стражами правопорядка по горячим следам. По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ, ведется следствие.

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Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]

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