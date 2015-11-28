Во Владивостоке школьница хотела покончить с собой
Врачи скорой госпитализировали во Владивостокскую клиническую больницу № 2 несовершеннолетнюю, которая попыталась покончить с собой. Школьница выпила дома большое количество таблеток и была доставлена в токсикологическое отделение.
По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, несовершеннолетняя горожанка была госпитализирована в ночь на пятницу, 27 января, после того, как в квартире одного из домов по улице Нейбута приняла большое количество таблеток.
Прибывшие на место происшествия врачи оказали пострадавшей первую помощь и доставили ее в токсикологическое отделение ВКБ № 2. По предварительным данным, причиной случившегося стала попытка самоубийства.
По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины, толкнувшие школьницу на суицид.
Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]
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