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Во Владивостоке школьница хотела покончить с собой

Во Владивостоке школьница хотела покончить с собой

Фото: vetinpharm.com

Врачи скорой госпитализировали во Владивостокскую клиническую больницу № 2 несовершеннолетнюю, которая попыталась покончить с собой. Школьница выпила дома большое количество таблеток и была доставлена в токсикологическое отделение.

По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, несовершеннолетняя горожанка была госпитализирована в ночь на пятницу, 27 января, после того, как в квартире одного из домов по улице Нейбута приняла большое количество таблеток.

Прибывшие на место происшествия врачи оказали пострадавшей первую помощь и доставили ее в токсикологическое отделение ВКБ № 2. По предварительным данным, причиной случившегося стала попытка самоубийства.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины, толкнувшие школьницу на суицид.  

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Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]

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