Горевшее у берегов Владивостока брошенное судно никем не охранялось — Росприроднадзор

Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора взяло под контроль ситуацию с брошенным у берегов Владивостока судном "Yeruslan" ("Еруслан"), на котором накануне произошел сильный пожар.

"Для установления мер, принимаемых по обеспечению безопасности мореплавания, были направлены запросы по компетенции: капитану морского порта Владивосток, в Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю, в Дальневосточную транспортную прокуратуру. До настоящего времени никаких действенных мер по обеспечению сохранности судна, безопасности мореплавания и стоянки судна ни собственником судна, ни уполномоченными структурами предпринято не было", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора держит ситуацию на контроле, а также будет следить за мерами, которые в связи со случившимся примут уполномоченные органы.

Как сообщалось, во вторник днем очевидцы сообщили в Центр управления в кризисных ситуациях, что в Амурском заливе возник пожар на борту стоящего во льду на рейде брошенного судна "Yeruslan". Экипажа на судне нет.

Для проведения разведки была направлена оперативная группа ГУ МЧС по Приморью. Специалисты установили, что пожар произошел на верхней и автомобильной палубах в кормовой части судна. Существует угроза для безопасности личного состава.

"Yeruslan" уже долгое время находится без команды. Моряки ушли на берег после того, как в очередной раз судовладелец не заплатил им за работу. Это судно уже не раз арестовывали в Приморье за долги членам экипажа. Последний раз это случилось в апреле прошлого года. На тот момент, задолженность по выплате денег морякам превышала $200 тыс.

По данным Дальневосточного следственного управления на транспорте, в сентябре прошлого года по факту невыплат морякам было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Тогда же со ссылкой на следственные органы сообщалось, что судно "Yeruslan" принадлежит японской компании "Claner Shipping Limited", которая занимается перевозкой грузов и находится в Гонконге.

Источник: ИНТЕРФАКС [ www.interfax.ru ]