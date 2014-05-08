В Приморье поисковики поднимут из болота останки двух самолетов-разведчиков
Подъем из болота в Приморье двух самолетов-разведчиков Р-10, которые разбились в результате столкновения 21 ноября 1939 года, состоится в субботу 25 ноября. Также планируется поиск и подъем штурмовика Ил-10 в этом же районе, - сообщили в общественной организации "Авиапоиск".
Поисковики приглашают всех желающих приморцев принять участие в этой экспедиции, которая продлится в течение двух дней с ночевкой в школе села Ляличи. С собой необходимо иметь термос с чаем, обед, спальники, теплую одежду, лопаты.
Время и место встречи: в субботу 25 ноября в 10.30 утра на ж/д переезде у с. Перелётный Михайловского района.
Приветствуется финансовая помощь на закупку топлива и продовольствия для экспедиции!
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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