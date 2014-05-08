Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:00
  0

В Приморье поисковики поднимут из болота останки двух самолетов-разведчиков

В Приморье поисковики поднимут из болота останки двух самолетов-разведчиков

Фото: aviapoisk_dfo

Подъем из болота в Приморье двух самолетов-разведчиков Р-10, которые разбились в результате столкновения 21 ноября 1939 года, состоится в субботу 25 ноября. Также планируется поиск и подъем штурмовика Ил-10 в этом же районе, - сообщили в общественной организации "Авиапоиск".

Поисковики приглашают всех желающих приморцев принять участие в этой экспедиции, которая продлится в течение двух дней с ночевкой в школе села Ляличи. С собой необходимо иметь термос с чаем, обед, спальники, теплую одежду, лопаты. 

Время и место встречи: в субботу 25 ноября в 10.30 утра на ж/д переезде у с. Перелётный Михайловского района.

Приветствуется финансовая помощь на закупку топлива и продовольствия для экспедиции!

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря