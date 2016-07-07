Резидент свободного порта Владивосток пополнит флот морских судов

Резидент свободного порта Владивосток приобретет и модернизирует пять судов для добычи и переработки краба, которые будут базироваться в акваториях морских портов Владивостока и Зарубино. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.

Компания-резидент уже приступила к реализации проекта в рамках соглашения об инвестиционной деятельности с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Объем вложений в проект составит 288,5 млн рублей, в результате чего появится более 200 новых рабочих мест.

На сегодняшний день на территории свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» действуют 432 резидента, которые реализуют проекты с общей суммой инвестиций более 365 млрд рублей и перспективой создать около 36 000 новых рабочих мест.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]