Программа ТРК провинции Хэйлунцзян "Здравствуй, Россия!" № 417 от 20.08.2017

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Здравствуй, Россия!». Наша передача транслируется не только средствами телерадиовещания, но и в Интернете. Для начала давайте кратко ознакомимся с содержанием сегодняшнего выпуска.

1. В первой половине нынешнего года туризм провинции Хэйлунуцзян бурно развивается.

2. Благодаря хорошим экологическим условиям и парящим в небесах журавлям заповедник Чжалун, расположенный в Цицикаре провинции Хэйлунцзян, привлекает многих туристов на экскурсии.

3. В водопаде, расположенном в туристическом районе Цзинпо города Муданьцзян, вода падает с трех сторон на удивление посетителей.

Это и многое другое вы узнаете из сегодняшней программы " Здравствуй, Россия"!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]