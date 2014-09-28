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Программа ТРК провинции Хэйлунцзян "Здравствуй, Россия!" № 424 от 08.10.2017

Провинция Хэйлунцзян, находящаяся на северо-востоке Китая, смотрит на Россию через реку. Она обладает обширной территорией, богатыми ресурсами и славится своей красивой природой. Сегодня мы летим на вертолёте, взираем с высоты на территорию провинции Хэйлунцзян, любуемся ее необыкновенным и прекрасным пейзажем. В последние годы благодаря великолепной природе, блестящему искусству, а также особой культуре, объединяющей в себе китайскую культуру с элементами западной культуры, всё больше и больше иностранцев приезжает сюда в качестве туристов, на учебу, на работу. В провинции Хэйлунцзян они воплощают в жизнь свои мечты. Талантливый Александр Кострикин является одним из них. Это и многое другое вы узнаете из нашей сегодняшней программы «Здравствуй, Россия!»

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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