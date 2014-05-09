Поздравление и.о. главы города Владивостока Константина Лободы
Поздравление и.о. главы города Владивостока Константина Лободы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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