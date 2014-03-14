Поздравление Канг Син Хега, руководителя южно-корейской ортопедической больницы «Канг Донг» (Пусан)
Поздравление Канг Син Хега, руководителя южно-корейской ортопедической больницы «Канг Донг» (Пусан).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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