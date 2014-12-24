Владимир Миклушевский примет участие в заседании Госсовета
Заседание Государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений» проведет президент страны Владимир Путин сегодня, 27 декабря. В мероприятии, которое пройдет в Большом Кремлевском дворце, примет участие губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
В пресс-службе Президента РФ сообщили, что на заседании будут рассмотрены роль и место России в решении глобальных экологических проблем, основные задачи долгосрочного экологически устойчивого развития России, такие как снижение рисков деградации окружающей среды и исчерпания природных ресурсов, ликвидация накопленного экологического вреда, внедрение современных чистых технологий на производстве, снижение выбросов вредных веществ.
С основными докладами выступят Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской и губернатор Челябинской области Борис Дубровский, возглавлявшие рабочую группу по подготовке к заседанию.
Ранее отмечалось, что рабочая группа разработала концепцию экологически устойчивого («зеленого») развития России до 2030 года с перспективой до 2050 года.
Подчеркнем также, что сегодняшнее заседание Государственного совета официально даст старт Году экологии в России.
Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]
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