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Глав пяти муниципалитетов и депутатов восьми Дум изберут в 2017 году в Приморье

Глав пяти муниципалитетов и депутатов восьми Дум изберут в 2017 году в Приморье

В следующем, 2017 году, в Приморье пройдут сразу несколько избирательных кампаний в муниципальных образованиях.

Как сообщили в департаменте внутренней политики, в 2017 году новые руководители будут избраны в Арсеньевском городском округе, Дальнереченском, Лазовском, Чугуевском, Яковлевском муниципальных районах.

«Выборы пройдут в форме конкурсной процедуры в несколько этапов. Сперва кандидатам нужно будет пройти проверку документов и собеседование, а также представить свое видение развития муниципалитета. Лучшие кандидаты ставятся на голосование депутатов местных Дум. Набравший большее количество голосов и становится руководителем города или района», – пояснили в ведомстве.

Напомним, в 2016 году в Приморье на конкурсной основе избраны 10 глав: мэры Находки – Андрей Горелов, Артема – Александр Авдеев, Спасска-Дальнего – Вячеслав Квон, руководители Анучинского района – Сергей Понуровский, Кавалеровского – Сергей Гавриков, Кировского – Аркадий Каменев, Пожарского – Станислав Филатов, Тернейского – Владимир Изгородин, Октябрьского – Александр Камленок и Спасского – Алексей Салутенков.

Кроме того, в 2017 году в единый день голосования приморцам предстоит избрать депутатов в Думы Арсеньевского, Артемовского, Владивостокского, Дальнегорского, Находкинского городских округов, Большого камня, ЗАТО Фокино и Лазовского района. 

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Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]

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