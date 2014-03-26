Вице-премьер Юрий Трутнев утвержден председателем российской части межправительственной комиссии с КНР по развитию Дальнего Востока
Председателем российской части Межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока РФ и Северо-Востока КНР утвержден вице-премьер Юрий Трутнев, сообщается в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
"Наша цель, в том числе благодаря работе вновь созданной Российско-Китайской межправительственной комиссии, увеличить в ближайшие два года приток инвестиций на Дальний Восток из КНР до $16 млрд", - сказал по этому поводу глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка, слова которого приводятся в релизе ведомства.
Как сообщила пресс-служба Минвостокразвития, к сфере ведения комиссии отнесены вопросы реализации проектов российско-китайского двустороннего сотрудничества на территориях российских регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона, и китайских провинций Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь, а также автономного района КНР Внутренняя Монголия.
По словам А.Галушки, приведенным в сообщении, в настоящее время на Дальнем Востоке реализуется 23 проекта с привлечением инвестиций из Китая на общую сумму около $3 млрд.
Источник: ИНТЕРФАКС [ www.interfax.ru ]
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