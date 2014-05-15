«Все флаги в гости» – Приморье подвоит итоги международного сотрудничества в уходящем году

Приморский край – форпост России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. О том, как развиваются контакты с нашими ближайшими соседями, в интервью EastRussia рассказал руководитель департамента международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков:

– Алексей Юрьевич, какова активность Приморского края в области международного сотрудничества в уходящем году?

– Приморье, пожалуй, один из немногих регионов России, ведущих активную, насыщенную событиями международную жизнь. Владивосток – это вторая консульская столица России. Ни в одном городе Российской Федерации, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, не работает столько иностранных дипломатических представительств, сколько их насчитывается во Владивостоке. На сегодняшний день в Приморье осуществляют свою деятельность 7 генеральных консульств иностранных государств: КНР, Японии, Республики Корея, КНДР, США, Индии и Вьетнама, работает канцелярия посольства Киргизии в России. Кроме этого, во Владивостоке зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 15 почетных консулов других государств, в том числе и ряда европейских.

В 2016 году только на площадках администрации Приморского края состоялось более 200 официальных и рабочих встреч с зарубежными партнерами. В течение этого года Приморье посетило около 160 делегаций и официальных лиц иностранных государств различного уровня. Нашим департаментом, в частности, осуществляется организационно-протокольное обеспечение визитов высших должностных лиц иностранных государств, таких как, например, вице-министра образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Ёсииэ Хироюки; члена Секретариата Кабинета министров Японии, заместителя генерального директора депаратмента здравоохранения по продвижению медицинской отрасли и глобальной экспансии здравоохранения Минздрава Японии Иида Кэйя, заместителя председателя Постоянного комитета ВСНП КНР Чэнь Чанго, обеспечение дипломатических миссий иностранных государств, в том числе Чрезвычайных и Полномочных Послов Республики Бангладеш, Финляндии, Индии, Израиля, Японии, ЮАР, Королевства Таиланд, Турции, Венгрии, представителей Посольств Франции, КНР, ФРГ, Дании.

– По каким вопросам в основном идут международные контакты?

– Жизнь Приморского края незримо соткана из международных связей практически во всех основных сферах жизни: образовании, науке, культуре, экономике и внешней торговле, транспортной отрасли, сельском и рыбном хозяйстве. К этому располагает и географическое расположение Приморья, и современные геополитические мировые тенденции: развитие края тесно взаимосвязано с многогранным и разносторонним развитием в области международного сотрудничества.

С целью формирования и укрепления позитивного имиджа Приморья, продвижения торгово-экономического потенциала и возможностей региона в странах ШОС и АСЕАН, только в этом году департаментом международного сотрудничества было организовано и проведено более 176 международных встреч только торгово-экономической направленности, как на территории края, так и за рубежом. Вся эта работа проводится в рамках реализации в регионе положений Посланий Президента России Владимира Путина и курируется лично губернатором края Владимиром Миклушевским.

Кроме того, существуют программы международного сотрудничества социального, культурного характера, образовательные программы. С учетом таких встреч, форумов, переговоров получается, что в среднем, почти ежедневно проводится по две-три встречи с участием иностранных представителей. Подавляющее большинство встреч, конечно, посвящены торговым, экономическим вопросам взаимодействия, развития приграничной торговли, вопросам инвестирования, развития туристической деятельности.

Вообще, международная жизнь Приморья гораздо более насыщенна и многогранна. Это и культурные программы: выставки, фестивали, гастроли, это наша приморская малая сцена Мариинского театра, Драматический театр им. М.Горького, научный и образовательный процесс: в вузах Приморья, не только в ДВФУ, но и в других высших заведениях учатся тысячи иностранных студентов и преподают сотни иностранных преподавателей. Спортивная арена Приморья уже давно является в полном смысле международной площадкой, где ежегодно проводятся соревнования не только российского, но и международного масштаба по различным видам спорта. Большое количество иностранных делегаций приезжают в Приморье, чтобы принять участие в крупных международных мероприятиях, таких как Дни культуры Тоттори, Дни провинции Хэйлунцзян, неделя культуры Цзилинь, третий Дальневосточный МедиаСаммит, молодежные спортивные игры стран АТР, ХI Международный конгресс рыбаков, XX Международный экологический форум «Природа без границ» и так далее.

– Количество встреч переходит в качество сотрудничества?

– Конечно! Есть ощутимый результат по росту въездного туризма: регион по этому показателю вышел в лидеры, поток за последние два года увеличился кратно. Основные направления, обеспечивающие эти объемы – это туристы из Азии. Три ключевых направления: Китай, Республика Корея и Япония. Большую долю, как во всем въездном потоке, так и среди этих трех направлений занимает Китайская народная республика. За неполный 2016-й год количество китайских туристов, посетивших наш край, уже превышает 350 тысяч человек. Мы можем наблюдать достаточно оптимистическую динамику роста: поток гостей из Китая вырос на 30% к прошлому году. Если говорить о тех туристских потоках, которые идут в рамках соглашений о безвизовом обмене, то тут рост составил порядка 65-70% от прошлогодних показателей. Прослеживается хорошая четко выраженная динамика на протяжении последних двух лет.

– В 2012 году на саммите АТЭС Россия впервые представила миру обновленный Владивосток. С тех пор город уже дважды принял крупнейшее международное событие – Восточный экономический форум. Какие у Вас впечатления от прошедшего ВЭФ–2016?

– II Восточный экономический форум стал, конечно, самым важным событием в Приморском крае в текущем году. Напомню, в работе форума приняли участие главы трех государств – вместе с Президентом России приехали первые лица Японии и Республики Корея, наших ближайших соседей в АТР. Состоявшиеся конструктивные встречи глав трех крупнейших стран региона стали определенным посылом для международных бизнес-сообществ, для представителей других стран. Владивосток – центр сотрудничества России в АТР – здесь можно и нужно встречаться, проводить переговоры, обсуждать как деловое сотрудничество, так и важнейшие экономические темы.

– Чей визит особенно запомнился?

– Для меня лично наиболее запомнился визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Он смог просто, красиво и сильно донести до общественности однозначную позицию: Япония сегодня желает активного развития сотрудничества с Россией, с российским Дальним Востоком, причем не только на уровне крупных промышленных корпораций и инвесторов, но и на уровне малого и среднего бизнеса.

Неожиданно и приятно было услышать от него искренние слова восхищения Дальним Востоком, его людьми, уникальной природой Приморского края. Такие фразы, сказанные первым в государстве человеком в адрес России, в адрес Владивостока, не могли оставить равнодушным никого.

Конечно, одним из ярких моментов выступления Абэ стало предложение, адресованное Владимиру Путину, в котором японский премьер выразил желание регулярно встречаться именно во Владивостоке, который, по его словам, является одним из прекраснейших городов Дальнего Востока.

– Отношения между Россией и Японией сейчас развиваются в дружественной атмосфере. Это подтверждают встреча Президента РФ Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ на Втором Восточном экономическом форуме в Приморье, а также визит российского лидера в Японию. Насколько активно международное сотрудничество между Приморьем и Японией? В каких сферах оно наиболее перспективно?

– Не так давно завершились Дни Приморского края в Тоттори. Расширенная делегация представителей администрации и бизнеса Приморья работала в префектуре Тоттори, в городах Осака и Токио. Хочу отметить, что Приморский край и префектуру Тотторисвязывают более чем 25-летние отношения – меморандум о развитии дружеских связей между регионами был подписан еще в 1991 году.

Сегодня префектура Тоттори весьма достойно представлена в Приморье: работает постоянное представительство коммерческих компаний, проводятся консультации, оказывается информационная поддержка представителям бизнеса, налаживающих связи с Японией. На территории Приморского края функционирует 31 предприятие с японскими инвестициями, а в целом Япония является лидером среди прочих азиатских внешнеторговых партнеров России на Дальнем Востоке по объему накопленных инвестиций в Приморье.

Наиболее активно мы сотрудничаем в сфере лесопереработки и машиностроения. Обсуждаются совместные планы по добыче полезных ископаемых, в сфере сельского хозяйства, строительства и туризма. Ряд важных соглашений был подписан в Токио и Осаке, где губернатор края Владимир Миклушевскийпровел переговоры с руководителями крупнейшего объединения бизнесменов “Канкэйрен”, в которое входят более полутора тысяч предприятий, дающих четверть всего валового внутреннего продукта страны. Также Инвестиционное агентство Приморского края провело деловые встречи в трех японских городах: Токио, Йонаго и Осака, а также семинар для японского бизнеса, где потенциальным партнерам рассказали о новых экономических режимах Приморья, о формах господдержки, повышающих инвестиционную привлекательность региона.

Обсуждались также вопросы, связанные с экспортом приморской продукции и продукции дальневосточных производителей на японский рынок. Сегодня японский бизнес проявляет активный интерес к таким сферам, как медицина, лесопереработка, рыбная отрасль. У наших партнеров серьёзные намерения по выходу на рынок Приморья. И в этом контексте подобные бизнес-миссии в Японию очень важны и актуальны для развития экономического сотрудничества. Сегодня это сотрудничество имеет уже вполне сформировавшийся формат и носит регулярный ежегодный характер.

– Японский бизнес активизируется в Приморье. Из свежих новостей – заключение соглашения между компаниями IIDA Group и RFP Group по развитию лесопереработки в Приморском крае; заявления японской компании JGC о развитии медицинских услуг во Владивостоке. Что Вы ждете от этих проектов?

– В так называемых «восьми пунктах» перспективных направлений сотрудничества между Россией и Японией, предложенных премьер-министром Японии Синдзо Абэ Президенту России Владимиру Путину еще в мае, есть пункт, посвященный улучшению качества жизни. В его основе – улучшение жилищных условий граждан и повышение качества медицинского обслуживания. По этим направлениям нами разработаны интересные проекты с участием крупных японских производственных инвесторов. Один из них – как раз проект компании IIDA, которая планирует начать работать в Приморье и войти в состав главных акционеров одного из крупнейших приморских лесозаготовительных предприятий. В планах консорциума – запуск производства жилых деревянных домокомплектов, которые будут поставляться как на российский рынок, так и на международный, в том числе и на премиальный японский.

Второй упомянутый пример – это сотрудничество в области здравоохранения, медицинского обслуживания населения. У нас есть яркий пример такому сотрудничеству – это медицинский диагностический центр Хукуто, который уже три года работает во Владивостоке. Этот центр работает под контролем японских специалистов, врачи центра проходят постоянное обучение в Японии. На фоне развития международного сотрудничества, центр Хокуто планирует инвестировать в развитие медицинского направления более масштабно. Мы приветствуем это намерение и готовы оказывать содействие нашим партнерам.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]