Результаты выборов главы Приморья отменены на 13 участках во Владивостоке

Территориальная избирательная комиссия Советского района Владивостока отменила результаты выборов второго тура губернатора Приморья по 13 участкам.

"Да, мы отменили результаты голосования по 13 участкам", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" член территориальной избирательной комиссии Советского района Владивостока с правом совещательного голоса Сергей Иванович.

Он отметил, что решение было принято на заседании ТИК (территориальная избирательная комиссия).

"Сегодня состоялось заседание ТИК Советского района, на котором было принято решение об отмене результатов выборов по 13 участков, в связи с тем, что была эвакуация и какие-то документы могут быть утрачены", - отметил С.Иванович.

По его словам, эвакуация во время подсчета голосов произошла в связи со срабатыванием пожарной сигнализации.

"В районе 4:00 утра все участковые комиссии сдали документы, и все результаты по участкам были внесены в систему ГАС "Выборы". По 13 участкам данные не были загружены. В 6:00 прибыла противопожарная служба, сказали, что сейчас пожар и эвакуация. Но мы остались. Мы обратились к председателю избиркома с просьбой провести проверку" - добавил он.

Как сообщалось, накануне в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 95% голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выигрывал у соперника - врио губернатора "единоросса" Андрея Тарасенко (51,61% против 45,79%). Однако при обработке 96,13% протоколов разрыв сократился вдвое, а по итогам подсчета 99,16% бюллетеней А.Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у А.Ищенко.

Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях, проводят массовые акции протеста. ЦИК заявил, что не будет подводить итоги второго тура выборов в Приморье до рассмотрения всех жалоб. В крайизбиркоме утром во вторник сообщили, что пока нет данным итогов выборов по двум территориям в Приморье: Советскому району Владивостока и Находке.

В Приморье в первом туре победил кандидат от "Единой России" А.Тарасенко набрав 46, 56% голосов, второе место занял А.Ищенко - 24, 64%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]