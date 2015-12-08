Отсутствие автобусного сообщения поселка Береговое с населенными пунктами края послужило основанием для вмешательства прокуратуры

Прокуратура Фрунзенского района г. Владивостока с привлечением специалистов АО «Примавтодор», ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку и ОАО «РЖД» провела проверку по вопросу отсутствия автобусного сообщения пос. Береговое г. Владивостока с населенными пунктами Приморского края.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, участок автомобильной дороги соединения автомобильной дороги Раздольное - Хасан и автомобильной дороги п. Береговое – Раздольное - Хасан не соответствует требованиям безопасности дорожного движения, ширина проезжей части дороги на отдельных участках не соответствует требованиям СП 42.13330 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и составляет менее 6 метров.

Данные обстоятельства не позволяли организовать регулярные пассажирские перевозки, в том числе с использованием автобусов малой вместимости.

Кроме этого, протяженность всего участка указанной автомобильной дороги необходимо оборудовать техническими средствами организации дорожного движения путем установки соответствующих знаков дорожного движения и проведения ремонта отдельных участков автомобильной дороги.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края организовать маршрут регулярных перевозок между п. Береговое и автовокзалом поселка городского типа Раздольное, расположенного в Надеждинском муниципальном районе.

Решением Фрунзенского районного суда г. Владивостока заявленные прокурором исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Учитывая, что автомобильная дорога Раздольное - Хасан находится в ведении администрации города Владивостока, то суд возложил на нее обязанность по приведению в соответствии с требованиями норм действующего законодательства, позволяющее осуществление безопасной организации маршрутных перевозок пассажиров.

Решение суда в законную силу не вступило. Вопросы его фактического исполнения после вступления в законную силу находятся на контроле прокуратуры района.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]