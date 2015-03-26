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Вчера, 15:13
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10-балльная пробка зафиксирована во Владивостоке из-за снегопада

10-балльная пробка зафиксирована во Владивостоке из-за снегопада

По данным портала "Яндекс-пробки" в четверг Владивосток сковала пробка интенсивностью в 10 баллов. Это по шкале "Яндекса" максимальное значение, когда стоит практически весь город и пешком идти быстрее. Причина транспортного коллапса - сложные метеоусловия и большое количество транспорта на дорогах.

Местами движение затрудняют ДТП. Например, как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv, водитель грузовика, который не справился с управлением на низководном мосту. Сообщается, что в связи с плохими дорожными условиями закрыт въезд на объездную трассу Седанка-Патрокл со стороны Тихой. А тем временем синоптики передают усиление осадков к вечеру. Так, что на дороги, уважаемые автомобилисты, сегодня лучше не выезжать.  

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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