Оформить ввезенную в Россию иномарку теперь будет труднее

Теперь приобрести иномарку будет еще труднее. И если с привозом машины из-за рубежа новых трудностей не предвидится, то оформить машину в России получится только после установки на нее системы вызова экстренных оперативных служб. Информация о таком оборудовании должна быть указана в свидетельстве о безопасности конструкции транспортного средства. Сведения о такой системе с 1 января 2017 года в обязательном порядке должны вноситься в паспорт автомобиля. И сегодня программе "Вести: Приморье" все подробности предстоящих изменений сообщил 1-й заместитель начальника Владивостокской таможни Алексей Кузьмин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]