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Вчера, 15:40
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Оформить ввезенную в Россию иномарку теперь будет труднее

Теперь приобрести иномарку будет еще труднее. И если с привозом машины из-за рубежа новых трудностей не предвидится, то оформить машину в России получится только после установки на нее системы вызова экстренных оперативных служб. Информация о таком оборудовании должна быть указана в свидетельстве о безопасности конструкции транспортного средства. Сведения о такой системе с 1 января 2017 года в обязательном порядке должны вноситься в паспорт автомобиля. И сегодня программе "Вести: Приморье" все подробности предстоящих изменений сообщил 1-й заместитель начальника Владивостокской таможни Алексей Кузьмин.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 5

  • 9 / Вчера, 20:23
    № 5  
     

    система стоит +- 1000 долларов юсей (без установки), экстренные службы реагирования, если и созданы, то ближе к центру России, при этом, в Приморье их нет, но, "Как заявил 1 заместитель Владивостокской таможни...." информация об установке такой системы должна быть прописана в ПТС.... с 1 января будущего года. тазики нужно окупать )))) ХОРОШО В СТРАНЕ РОССЕЙСКОЙ ЖИТЬ! шикарные перспективы )))))))))))))))))))))))))))

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  • евгений / Вчера, 20:15
    № 4  
     

    как же вы з а е б а л и со своими тазами ну не хочу я тратить лям на ваш сраный уазик мне нравится японские машины с какого я должен на ведре с гайками ездить это мои деньги я с них оплатил вам зарплату в виде налогов долой воров пролетарии хватит пролетать пора бить их гадов

    как же вы з а е б а л и со своими тазами ну не хочу я тратить лям на ваш сраный уазик мне нравится японские машины с какого я должен на ведре с гайками ездить это мои деньги я с них оплатил вам зарплату в виде налогов долой воров пролетарии хватит пролетать пора бить их гадов

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  • Kirill / Вчера, 20:00
    № 3  
     

    Опять развод Народа на свой корман

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  • Денис / Вчера, 19:51
    № 2  
     

    Испытывают терпение людей. Лучше бы дороги нормальные сделали и нормальное покрытие сотовых операторов. Терпение у людей лопнет, будет поздно.

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  • Опер / Вчера, 19:48
    № 1  
     

    Ага, прямо так все просто! А как на счет внесения изменений в конструкцию Т.С. Что он про это не сказал? А что он не сказал сколько кругов ада надо будет пройти если вообще возможно будет пройти и сколько денег надо будет потратить чтобы установить эту систему? Не для того вводили это требование чтобы его можно было обойти.

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