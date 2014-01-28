Вчера, 15:40
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Оформить ввезенную в Россию иномарку теперь будет труднее
Теперь приобрести иномарку будет еще труднее. И если с привозом машины из-за рубежа новых трудностей не предвидится, то оформить машину в России получится только после установки на нее системы вызова экстренных оперативных служб. Информация о таком оборудовании должна быть указана в свидетельстве о безопасности конструкции транспортного средства. Сведения о такой системе с 1 января 2017 года в обязательном порядке должны вноситься в паспорт автомобиля. И сегодня программе "Вести: Приморье" все подробности предстоящих изменений сообщил 1-й заместитель начальника Владивостокской таможни Алексей Кузьмин.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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