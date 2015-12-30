Спасенный в Лазовском районе Приморья тигренок осваивается в новом доме

Молодой тигренок, который был отловлен 16 декабря в Лазовском районе и помещен в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных" в селе Алексеевка, и находится под опекой Центра «Амурский тигр», осваивает временное жилье.

Как сообщает "Вести: приморье" со ссылкой на сайт Центра "Амурский тигр", сейчас тигренок находится на карантине и обитает в специальном блоке, где поддерживается определенный тепловой режим - порядка десяти градусов со знаком плюс. В блоке установлена камера, через которую специалисты могут наблюдать за найденышем круглые сутки. Сейчас тигренок бодрствует преимущественно в ночное время, днем прячется.

«Пока найденыш еще не успел прийти в физиологическую норму. Тем не менее, тигренок достаточно подвижный и совершенно дикий. Содержание его в карантинном блоке не издевательство над животным, а суровая необходимость. Пока мы не убедимся, что он полностью здоров, его нельзя выпускать в просторный вольер, так как будет опасность заражения Владика и Филиппы, и его самого будет труднее лечить. Хотя, на мой взгляд, тигренок выглядит достаточно здоровым, правда заметны последствия одинокого скитания. Надеюсь, что анализы не выявит никаких заболеваний, а его организм быстро придёт в физиологическую норму», - комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Ранее, у животного взяли необходимые анализы, результаты которых в норме. Однако, специалисты все же отмечают у тигренка снижение аппетита.

«Сейчас тигренка кормим печенью диких животных. Но она, очень плохо кушает. Точно можно сказать, что желудочно-кишечный тракт у животного работает хорошо, непроходимости нет. Скорее всего – сказывается стресс, который она недавно пережила. Надеемся, что в скором времени, ситуация изменится в лучшую сторону», - комментирует директор Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных Виктор Кузьменко.

Обычно, карантин длится 21 день с момента поступления животного в центр реабилитации. В данном случае, говорить о том, сколько продлится пребывание тигренка в карантинном блоке, не приходится. Специалистам еще предстоит ознакомиться с результатами анализов животного на вирусные заболевания, которые будут готовы примерно через неделю.

Отметим, что операция по изъятию малыша из дикой природы была проведена сотрудниками группы по разрешению конфликтных ситуаций охотничьего надзора Приморского края. Только убедившись в том, что тигренок действительно остался без матери, специалисты приняли решение об отлове животного и перемещении в центр реабилитации. Напомним, что работа по минимизации и разрешению конфликтных ситуаций между тигром и человеком проводится службами охотничьего надзора Приморского и Хабаровского краев, в том числе при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]