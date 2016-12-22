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Вчера, 16:17
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Снегопад во Владивостоке объединяет водителей разных мастей

Снегопад во Владивостоке объединяет водителей разных мастей

Фото: Экипажи ДПС

Во Владивостоке джип взял на буксир грузовой автомобиль и тянет его с Луговой на Баляева, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.

Снегопад объединяет водителей, и они готовы прийти друг другу на помощь, как в данном случае.

Пользователи соцсетей сообщают, что водитель этого джипа уже не первый раз помогает автомобилистам и благодарят его.

В настоящий момент "паровозик" уже добрался до проспекта 100-летия.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 3

  • Zubik / Вчера, 20:35
    № 3  
     

    Хороший человек делает хорошие дела. Выбрасывайте биты и кидайте в багажник трос и провода. Давайте оставаться людьми

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  • галуст ахоян / Вчера, 19:35
    № 2  
     

    герой бл.ть

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  • Владимир / Вчера, 17:25
    № 1  
     

    Миша молодец.

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