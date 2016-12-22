Вчера, 16:17
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Снегопад во Владивостоке объединяет водителей разных мастей
Во Владивостоке джип взял на буксир грузовой автомобиль и тянет его с Луговой на Баляева, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.
Снегопад объединяет водителей, и они готовы прийти друг другу на помощь, как в данном случае.
Пользователи соцсетей сообщают, что водитель этого джипа уже не первый раз помогает автомобилистам и благодарят его.
В настоящий момент "паровозик" уже добрался до проспекта 100-летия.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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