Снегопад во Владивостоке объединяет водителей разных мастей

Во Владивостоке джип взял на буксир грузовой автомобиль и тянет его с Луговой на Баляева, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.

Снегопад объединяет водителей, и они готовы прийти друг другу на помощь, как в данном случае.

Пользователи соцсетей сообщают, что водитель этого джипа уже не первый раз помогает автомобилистам и благодарят его.

В настоящий момент "паровозик" уже добрался до проспекта 100-летия.

A video posted by Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) on Dec 21, 2016 at 9:27pm PST

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]