В Приморье началась подкормка обитателей тайги. По словам специалистов, в этом году диких копытных животных в Приморье ожидает суровая зима. Глубокий снег и отсутствие основных кормов, таких как кедровый орех и желудь, могут ощутимо снизить численность копытных в ключевых местах обитания амурского тигра.

Ученые с тревогой измеряют высоту снежного покрова – местами он достигает метра, а под толщей снега, земля еще и покрыта ледяной коркой.

Павел Фоменко, руководитель отдела по редким видам Амурского филиала WWF России: «Вот смотрите, что мне приходится делать, чтобы выкопать зеленую травинку, вот эту травинку должен съесть наш олень, косуля, кабан… Но для этого придется потратить огромное количество энергии».

Чтобы копытным пережить зиму, нужны орехи, желуди и другие калорийные корма, которые дает природа. Но в этом году тайга не богата урожаем. Да и тот минимум, который мог бы накормить оленей и косуль, был буквально смыт наводнением еще в начале осени.

Таких кормушек в охотхозяйстве «Бархат» больше 30. Дикие стада пятнистых оленей приходят сюда постоянно. Поэтому каждый день охотники подвозят новые порции кормов. А в это время в Лазовском заповеднике полным ходом идет учет амурского тигра. События эти связаны между собой.

Владимир Арамилев, директор объединенной дирекции «Лазовского заповедника» и национального парка «Зов тигра»: «Участок обитания взрослого самца - около 1000 квадратных километров. На участке обычно живут две-три самки, и четыре-пять молодых самцов. Когда они взрослеют, они начинают искать новые территории. Но все в итоге определяется плотностью комовых запасов, то есть копытных».

Основной метод подсчета амурского тигра по следам. Это как отпечатки пальцев для криминалиста – каждый след уникален. Их измеряют, вносят данные в журнал и ставят отметку в системе навигации.

Типичный учетный маршрут – это десятки километров по пересеченной местности, но вот в этом районе такое впечатление, будто молодая тигрица сама решила помочь учетчику и оставила свои следы прямо на дороге.

Камеры или «фотоловушки» с датчиками движения позволяют не только более точно считать полосатых, но и понять больше об их повадках. Это свежее видео – молодая тигрица обходит свою территорию. Линда Кирли приехала в Приморье больше 20 лет назад из Соединенных Штатов. Планировала пару лет поизучать полосатого хищника вместе с российскими коллегами, но очарованная местной природой осталась здесь навсегда. Об амурском тигре она готова рассказывать часами.

Линда Кирли, научный сотрудник Лазовского заповедника: «Мы выбрали место, где большая вероятность, что тигр будет… А тут дерево, которое тигр любит… Вот такое дерево, он придет и метки ставит».

Территорию Лазовского заповедника называют родильным домом тигра. Здесь самая большая концентрация диких кошек, постоянно присутствуют более 10 особей, сюда же стремятся их собратья из других районов. Основная пища – копытные, которые пока водятся здесь в избытке. Если их поголовье удастся не только поддержать, но и увеличить, то в будущем ученые планируют провести здесь эксперимент по расселению дальневосточного леопарда – редкого и исчезающего вида, взятого под особую охрану государства.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]