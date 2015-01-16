ДВФУ передаст корпуса на Фуникулере под филиал академии балета Вагановой и Русского музея

Корпуса ДВФУ, расположенные в районе Фуникулера, сняты с продажи. Их передадут администрации Приморья — со временем здесь разместятся филиалы «Академии русского балета имени А.Я. Вагановой», Русского музея и центр культуры народов Востока, пояснили в университете.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, решение снять с реализации корпуса на Аксаковской, 12а и Аксаковской, 3а принято во исполнение указания президента, сообщили в пресс-службе ДВФУ. Они будут переданы в собственность Приморского края, соответствующее распоряжение правительства подписано в середине декабря. Условия компенсации университету за передачу имущества в государственную собственность Приморья в распоряжении не оговариваются. На продаже этих корпусов университет планировал заработать 1013,4 млн рублей.

Ранее в корпусе на Аксаковской, 12а располагался «Дом музеев» ДВГТУ. Его оценивали в 119 млн рублей. А на Аксаковской, 3а учились студенты Института радиовещания, информатики и электротехники, здесь же был молодежный центр и Архитектурный институт ДВГТУ. За них федеральный университет надеялся выручить 894,4 млн рублей. Был объявлен аукцион, но на него не было подано ни одной заявки.

Все средства от продажи материкового имущества ДВФУ направляются на строительство второй очереди кампуса на острове Русском.

Напомним, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и ректор академии, народный артист России Николай Цискаридзе подписали соглашение о создании филиала Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой во Владивостоке в рамках Питерского экономического форума-2016. Первый балетный класс академии открылся в школе-интернате имени Дубинина для одаренных детей ВГУЭС, так как собственного помещения для нового учебного заведения не было.

Также планируется, что в бывших университетских корпусах на Фуникулере разместится филиал Русского музея. Здесь же будет открыт центр культуры народов Востока, хотя ранее Миклушевский говорил, что с Минкультуры согласовано его размещение на острове Русском.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]